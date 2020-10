Autoridades do Minnesota reportam três surtos de covid-19 associadas a comícios de Trump

Eventos ocorridos em setembro estão associados a surtos no estado norte-americano.

As autoridades de saúde do estado do Minnesota, nos Estados Unidos, revelaram que há três surtos de covid-19 ativos cuja origem estará associada a comícios de Donald Trump.

De acordo com a CNN, o departamento de saúde do Minnesota reportou três surtos, associados a três eventos de campanha de Trump, e revelou que até ao momento, já foram identificados, pelo menos, 23 casos de infeção.

O primeiro comício com Donald Trump ocorreu na cidade de Bemidji no dia 18 de setembro e seis dias depois, Mike Pence realizou um comício em Minneapolis. A 30 de setembro, o atual Presidente dos EUA participou num comício em Duluth. Todos os eventos estão associados a casos positivos de covid-19, sendo o comício em Bemidji o que está na origem de um maior número de casos – pelo menos 16.

De realçar que a forma como têm ocorrido os comícios de campanha de Trump tem sido altamente criticada, não só pela presença de muitas pessoas, mas também pela falta de distanciamento social e de máscaras de proteção.