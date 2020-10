Uma Thurman conheceu novo amor na praia e por causa de um cão

A atriz Uma Thurman, de 50 anos, protagonista da série de filmes Kill Bill, encontrou um novo amor na praia este verão. O namorado chama-se Peter Sabbeth, é arquiteto e não sabia quem a atriz era quando lhe pediu um favor.

Peter Sabbeth estava a passear na mesma praia que a atriz, na praia de Sag Harbor, nos Hamptons, nos Estados Unidos, quando decidiu dar um mergulho, e ao ver Uma Thurman a passar pediu-lhe que ficasse com o seu cão por momentos.

Esta torna-se a prova de que os amores de verão afinal existem mesmo e este parece que é para durar, uma vez que o casal já estará a planear viver na mesma casa.

“O Peter não fazia ideia de quem era a Uma naquela altura. Ela estava a caminhar na praia, conhecida localmente como Long Beach, perto dele, então ele pediu-lhe para ficar com o seu cão enquanto ele dava um mergulho. A Uma disse que sim, tomou conta do cão enquanto ele nadava e agora, alguns meses depois, os dois estão loucamente apaixonados e querem comprar uma casa juntos nos Hamptons”, disse uma fonte próxima do casal ao jornal New York Post.