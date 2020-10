Bélgica é o país europeu com mais infetados por 100 mil habitantes

No país, por cada 100 mil habitantes, 1.390 estão infetados com o novo coronavírus.

A Bélgica passou a ser esta terça-feira o país europeu a registar o maior número de infeções por covid-19 em cada 100 mil habitantes, ultrapassando a República Checa.

No país, por cada 100 mil habitantes, 1.390 estão infetados com o novo coronavírus, de acordo com as informações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (EDCD).

Na última semana, segundo as autoridades de saúde belgas, o país chegou a uma média diária de 13.052 infeções, mais 38% do que na terça-feira que passou. O número de óbitos aumentarou em 50% para 49 mortes.