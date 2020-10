Rainha Isabel II está à procura de uma assistente de limpeza para ganhar 21 mil euros anuais

A rainha Isabell II está à procura de uma assistente de limpeza para o Castelo de Windsor e as candidaturas já estão abertas. Quem ficar com o lugar irá receber, inicialmente, um salário anual superior a 19 mil libras, cerca de 21 mil euros.

Ainda que o salário seja apelativo, há alguns requisitos a cumprir para conseguir o lugar.

Os interessados têm de estar dispostos a viver no Palácio de Windsor ou no Palácio de Buckingham, ainda que vão ser requisitados para outras residências reais ao longo do ano, mas todas as refeições são fornecidas e as viagens incluídas.

Quem ficar com o lugar terá ainda 33 dias de férias e feriados. Os candidatos ao cargo não precisam de ter experiência num nível avançado de Inglês ou Matemática, precisam apenas de comprometer-se a aprender novas habilidades, ter disposição para enfrentar novos desafios e é claro, o mais importante, garantir, conjuntamente com a equipa de limpeza, que o interior das casa está limpo e bem apresentado.

Mas para quem pouco sabe sobre tarefas, nem isso será um problema, uma vez que o escolhido irá ter apoio de um mentor e terá de frequentar um programa de 13 meses para aprender a realizar as tarefas antes de se juntar à equipa permanente.

Também o príncipe William e Kate Middleton anunciaram que estão procura de uma governanta para o Palácio de Kensington. No entanto, não referiram o valor do salário.