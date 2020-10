Rede Expressos cancela todas as viagens entre dia 30 de outubro e 3 de novembro

A Rede Expressos anunciou esta terça-feira que vai cancelar todos os transportes de passageiros entre as 00h00 de dia 30 de outubro, sexta-feira, e as 6h00 de dia 3 de novembro devido às restrições de circulação entre concelhos neste intervalo de dias.

"A determinação do Governo de não autorizar a circulação de pessoas entre concelhos, com exceções muito específicas, impede que a Rede Expressos possa realizar a sua operação de uma forma normal", disse a empresa em comunicado, aproveitando para informar também que “todos os passageiros que adquiriram antecipadamente os seus bilhetes poderão ser reembolsados ou revalidá-los sem custos”.

A empresa de transporte rodoviário assegura ligações entre 86 cidades e 300 destinos e pretende retomar a atividade em relação a horários e itinerários no dia 3 de novembro.

Recorde-se que na passada quinta-feira, na reunião de Conselho de Ministros, o Governo decidiu limitar a circulação entre concelhos de Portugal continental devido ao feriado de Todos os Santos e Dia de Finados com o objetivo de conter a transmissão do novo coronavírus, numa altura em que as famílias se costumam reunir.