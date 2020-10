Quatro jovens detidos por assalto a estabelecimentos comerciais no Bombarral

Foram apreendidos materiais como 12 perfumes e uma consola de jogos "que estavam dissimulados sob uma placa de madeira no interior do veículo, no valor total de 1 571 euros".

Quatro jovens entre os 19 e os 20 anos foram detidos, na passada segunda-feira, pelo Posto Territorial de Bombarral da GNR. Em causa está a suspeita de furto em estabelecimentos comerciais na localidade de Carvalhal, no concelho de Bombarral.

Numa nota publicada no site oficial da autoridade anteriormente referida, é possível ler que um veículo não obedeceu à ordem de paragem dada pelos militares da GNR e encetou fuga, durante uma ação de fiscalização rodoviária. Deste modo, foi intercetado e "durante a abordagem ao veículo, que tinha no seu interior quatro pessoas, apurou-se que o condutor não possuía habilitação legal para conduzir".

Foi levada a cabo uma busca ao veículo que terminou com a apreensão de material proveniente de três assaltos realizados no domingo, tendo sido apreendidos materiais como 12 perfumes e uma consola de jogos "que estavam dissimulados sob uma placa de madeira no interior do veículo, no valor total de 1 571 euros".

Os suspeitos, que já têm antecedentes criminais por roubo de veículo, furto e violência doméstica, foram constituídos arguidos e o processo foi remetido ao Tribunal Judicial de Cascais.