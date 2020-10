Costa para o PCP: "Enquanto há estrada para andar, há caminho para seguir em conjunto"

Primeiro-ministro respondeu aos avisos do PCP sobre o Orçamento do Estado para 2021, reconhecendo que os dois lados não estão de acordo em tudo. Mas, "enquanto há estrada para andar, há caminho para seguir em conjunto".

As primeiras horas de debate orçamental revelaram um divórcio consumado entre governo e Bloco de Esquerda, com o primeiro-ministro a acusar os bloquistas de "desertarem" e a mostrar documentos e contas para Catarina Martins, para demonstrar o que o seu partido recusou no Orçamento de 2021. Por contraste, António Costa reconheceu esta terça-feira as divergências com o PCP, mas sublinhou que é possível um "trabalho sério" na especialidade para se fazerem aproximações e manter-se, desta forma, a abstenção dos comunistas na versão final global. "Enquanto há estrada para andar, há caminho para seguir em conjunto", declarou António Costa no final da sua intervenção numa resposta ao discurrso de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP.

"Como sabemos, não convergimos em tudo, se assim fosse um de nós estava na bancada errada, mas ao longo dos anos foi sempre possível fazer trabalho sério, sem espalhafato, para encontrar respostas”, insistiu António Costa, recusado que tenha vontade de fazer um bloco central com o PSD.

Estas garantias foram dadas depois de Jerónimo de Sousa ter assegurado que não é certo que o PCP mantenha a abstenção na votação final global, uma decisão que seria será sempre crucial para se saber se o Orçamento é chumbado ao não. "O PS tem de clarificar se é com o PCP que quer convergir, ou se são outros os objetivos e as convergências", desafiou o líder comunista, começando por dizer que "é claro que este orçamento não dá resposta aos problemas estruturais do país". A frase motivou risos na bancada do PSD e em André Ventura, do Chega. Jerónimo de Sousa atirou: "Está a achar graça? não acho graça nenhuma".

Mais à frente, António Costa voltou a dizer, numa resposta ao líder parlamentar do CDS: "Sinceramente acredito que não é vantajoso para a democracia um bloco central".