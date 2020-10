Reino Unido regista número mais alto de mortes diárias por covid-19 desde maio

País reportou mais do triplo dos óbitos diários em comparação com o balanço anterior.

O Reino Unido reportou esta terça-feira mais 22.885 casos de covid-19 e 367 novas mortes, o que constitui o valor mais alto desde maio e mais do triplo do registado no dia anterior, que teve 102 mortes, de acordo com as autoridades de saúde britânicas.

No entanto, é de realçar que à segunda-feira os números costumam ser mais baixos por existir um atraso a processar os dados ao fim de semana. Na última semana, já morreram 1.398 doentes com covid-19, o que dá uma média de 200 óbitos por dia.

Desde o início da pandemia o país já contabilizou 917.575 casos e 45.365 óbitos associados à infeção. Se juntarmos à lista as mortes cuja certidão de óbito refere a covid-19, mas sem a infeção ter sido confirmada por teste, o total acumulado chega aos 61 mil mortos.