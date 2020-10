Filho do sultão do Brunei morre aos 38 anos

O príncipe Azim, filho do sultão do Brunei, morreu este sábado aos 38 anos, de acordo com fonte oficial do governo do país, que não revelou as causas da morte.

O segundo filho do sultão, quarto na linha de sucessão, era produtor de cinema, sendo mais conhecido por dar festas extravagantes que contavam com a presença de celebridades como Pamela Anderson, Janet Jackson e Mariah Carey.

O corpo do príncipe foi sepultado no mausoléu da família real, onde estão antigos sultões e outros membros da família real.

Foi decretado um período de luto de sete dias no país.