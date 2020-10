Há dois deputados infetados, um terceiro com teste inconclusivo e quatro isolados

Dois deputados estão infetados com covid-19. A confirmação oficial foi dada esta terça-feira pela Secretaria-Geral da Assembleia da República, numa resposta ao i.

A Assembleia da República não revela a que grupo parlamentar pertencem mas, de acordo com a informação disponível, os dois parlamentares “encontram-se bem, nas respetivas habitações, com sintomas associados a constipação”. Há ainda um caso de um deputado que está assintomático e o teste foi inconclusivo, logo, terá de o repetir. Entretanto, os serviços do Parlamento confirmaram também que quatro deputados estão “em isolamento profilático, por determinação das autoridades de saúde, todos sem sintomas”.

Assim, estão em quarentena obrigatória sete parlamentares. De realçar que esta não é a primeira vez que um deputado fica em isolamento profilático. Há cerca de três semanas, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, teve de ficar em quarentena depois de ter estado em contacto com o conselheiro de Estado António Lobo Xavier, que testou positivo depois de apresentar sintomas ligeiros.

Segundo o Observador, um dos deputados infetados com o novo coronavírus é da bancada do PS: trata-se de uma parlamentar socialista que ainda participou nos trabalhos parlamentares da passada sexta-feira. Porém, teve os primeiros sintomas durante o fim de semana.Todos estes casos, quer os casos confirmados, quer os casos em vigilância ativa, estão “a ser acompanhados pelo Gabinete Médico e de Enfermagem da Assembleia da República”, conforme adiantou ao i a Secretaria-Geral do Parlamento.

Estes casos não afetarão a votação do Orçamento do Estado para 2021. Primeiro, porque as votações são por bancada (e não nominais); segundo, porque se mantém a regra de só estarem em plenário 116 deputados para as votações, ou seja, maioria absoluta (de um universo de 230 parlamentares). Esta medida foi determinada por causa da pandemia de covid-19.