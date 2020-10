Há agora 117 concelhos com nível elevado de contágio

Na última semana agravou-se a situação epidemiológica no Norte. A par de Paços de Ferreira e Lousada, Vizela é agora o terceiro concelho com maior incidência de novos casos nas últimas duas semanas. Há 46 concelhos acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, que é o patamar definido como de risco muito elevado.

Com os casos de covid-19 diagnosticados no país na última semana, subiram de 72 para 117 os concelhos que registam agora uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes numa janela temporal de 14 dias, o patamar de risco elevado definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. De acordo com os dados disponibilizados pela Direção Geral da Saúde por concelho na última segunda-feira, dia em que é atualizada a informação a nível municipal nos boletins da covid-19, há agora 46 concelhos acima do patamar de 240 casos por 100 mil habitantes, de risco muito elevado, quando há uma semana eram 25. No Porto, onde os hospitais registam maior pressão, foi ultrapassado o patamar dos 500 casos por 100 mil habitantes.

Os dados da DGS, que o i analisou, confirmam o agravamento da situação epidemiológica no país, em especial na região Norte onde se situam a maioria dos concelhos com maior incidência de novos casos (e que na última semana teve o dobro dos casos da região de Lisboa).