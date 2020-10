Efemérides de 28 de outubro

1636 Foi fundada há 384 anos a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, baptizada com o nome do seu principal benfeitor, em Cambridge, Massachussets, EUA – tendo começado com uma Faculdade de Teologia.

1856 Inauguração, há 164 anos (reinado de D. Pedro V), da primeira linha de caminho-de-ferro em Portugal, entre Lisboa e o Carregado.

1790 No Tratado do Escorial, Espanha renunciou há 230 anos aos direitos sobre a costa ocidental da América do Norte a favor da Coroa britânica.

1886 O presidente norte-americano Grover Cleveland (1837-1908, em funções 2 períodos – 1885-89 e 1893-97) inaugurou há 134 anos a Estátua da Liberdade, símbolo de Nova Iorque oferecido por França, construída por Eiffel, segundo projecto de Bartholdi baseado no Colosso de Rodes.

1892 Primeira exibição pública, há 128 anos, de um espetáculo de teatro ótico, com projeção de imagens animadas, de Charles-Emile Reynaud, três anos antes de os irmãos Lumière exibirem o seu primeiro filme.

1919 Começou há 101 anos a Lei Seca, nos EUA, que durou cerca de 34 anos.

1922 Benito Mussolini (1883-1945) tomou o poder em Itália há 98 anos, iniciando a ditadura fascista, acabando pendurado num cadafalso (no final da II Guerra).

1929 Os preços começaram a descer há 81 anos na Bolsa de Nova Iorque, na célebre 3ª-feira negra, embora fosse necessário muito tempo para se perceber a dimensão do desastre.

1971 A Câmara dos Comuns votou há 49 anos a favor da entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia, no tempo de Edward Heath.

1977 A Assembleia Geral da ONU condenou há 43 anos a decisão israelita de estabelecer colonatos em território árabe ocupado.

1982 Foi aprovada há 38 anos a Lei do Tribunal Constitucional.

2004 A descoberta há 16 anos de esqueleto humano – Homem Floriensis -, com mais de 18 mil anos, na ilha das Flores, Indonésia, impõe revisão de hipóteses das teorias evolucionistas.

2018 O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) nas presidenciais brasileiras, Jair Messias Bolsonaro, então com 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito, na segunda volta das eleições, Presidente do Brasil há 2 anos.