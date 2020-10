Campeonato. Sporting acerta calendário hoje: leão pode isolar-se no segundo lugar

O Sporting pode isolar-se esta quarta-feira no segundo lugar da Liga portuguesa. Os leões vão acertar calendário com a receção ao Gil Vicente, jogo referente à ronda inaugural da prova, adiado, recorde-se, devido ao surto de covid-19 detetado nas duas equipas. Com quatro jornadas cumpridas, a equipa de Rúben Amorim ainda não perdeu para o campeonato, registando três vitórias (0-2 com o Paços de Ferreira; 0-2 com o Portimonense e 1-2 com o Santa Clara) e um empate (2-2), no clássico frente ao FC Porto, disputado no estádio José Alvalade. O conjunto leonino está atualmente em igualdade pontual (10 pontos) com os dragões, mas caso consiga vencer hoje o emblema gilista pode ficar a dois pontos do líder Benfica, sozinho no topo da tabela após ter conquistado o máximo de pontos disponíveis até agora (15).

Os encarnados fecharam esta segunda-feira a jornada cinco com uma vitória (2-0) frente ao Belenenses SAD. Com um saldo 100% vitorioso na Liga, o clube da Luz fez o melhor arranque na prova em 38 anos, época em que registou cinco vitórias no mesmo número de encontros (1982/83). Jesus igualou assim um feito raro, à época conseguido pelo treinador sueco Sven-Goran Eriksson.

Na Luz, Seferovic e Darwin Núñez foram os autores dos golos da equipa encarnada. De notar que ambos registaram o quarto golo da época 2020/21 – o suíço assinou todos no campeonato; enquanto o uruguaio se estreou a marcar pelas águias na I Liga, depois de ter feito os três primeiros golos pelo clube da Luz na Liga Europa, frente aos polacos do Lech, na primeira jornada do grupo D.

Além de Seferovic e Darwin, o reforço mais caro da história do futebol português (24 milhões de euros), também Luca Waldschmidt apresenta quatro golos na conta pessoal. O alemão também assinou todos na I Liga, com dois bis, ante o Famalicão e o Rio Ave.

De sublinhar que Jorge Jesus e companhia voltam a entrar em ação já esta quinta-feira, para medir forças com os belgas do Standard Liège, em jogo da segunda jornada do agrupamento da prova da UEFA. O encontro vai marcar o regresso dos espetadores à Luz desde março último. Nas bancadas vão estar quase cinco mil adeptos (4,875) depois de a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter dado luz verde para ocupação daquela lotação do recinto.

No mesmo dia, também o Sp. Braga de Carlos Carvalhal vai procurar dar mais um passo importante rumo ao apuramento para a próxima fase (16 avos de final) da Liga Europa. Depois de ter vencido o primeiro desafio, com triunfo claro (3-0) sobre o AEK de Atenas, os minhotos vão até à Ucrânia para defrontar o Zorya na segunda ronda do Grupo G.