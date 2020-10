Costa convoca Conselho de Ministros extraordinário para decidir novas medidas

Na sexta-feira, Costa reúne-se com os partidos com representação parlamentar.

O primeiro-ministro convocou, para este sábado, um Conselho de Ministros extraordinário com o objetivo de definir novas “ações imediatas” para o controlo da pandemia, avança a agência Lusa, que cita fonte do Governo.

Antes do Conselho de Ministros, Costa vai reunir-se com os partidos com representação parlamentar na sexta-feira.

De acordo com a mesma fonte, face à evolução da pandemia, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estão já a ouvir um conjunto de epidemiologistas. Também Pedro Siza Vieira, ministro de estado da Economia e Transição Digital está a ouvir parceiros sociais.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro irá participar num Conselho Europeu extraordinário, por videoconferência, para procurar uma resposta coordenada a nível europeu.