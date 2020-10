Acompanhe em direto o segundo dia do debate do Orçamento do Estado

O Parlamento deverá aprovar esta quarta-feira, na generalidade, a proposta do Governo de Orçamento de Estado para 2021 (OE2021).

O documento, que conta apenas com os votos favoráveis da bancada parlamentar do PS, deverá ser viabilizado com as abstenções do PCP, PAN e PEV, e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues (ex-PAN) e Joacine Katar Moreira (ex-Livre). PSD, BE, CDS-PP e os deputados únicos do Chega, André Ventura, e da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, já anunciaram o voto contra.

Acompanhe aqui o segundo dia do debate no parlamento, antes da votação.