Fotografias intensificam rumores de que Melania Trump tem uma dupla

Os rumores de que Melania Trump tem uma dupla intensificaram-se nos últimos dias, depois de uma fotografia onde a primeira-dama dos Estados Unidos parece fisicamente diferente.

Os utilizadores examinaram de perto as imagens em que o presidente dos EUA e Melania embarcam no avião que os levaria para o debate presidencial em Nashville, durante o fim de semana - naquela que foi a primeira aparição pública do casal depois de terem estado infetados com o novo coronavírus - e parece ter sido consensual que algo estava diferente no rosto da mulher de Donald Trump, dando assim asas à teoria de que Melania tem uma dupla. Rapidamente a hashtag #FakeMelania (Falsa Melania) se tornou tendência das redes sociais.

"A única coisa que vou sentir falta nesta administração é que eles troquem Melanias e finjam que não vamos reparar como uma criança de 4 anos", escreveu o produtor de cinema Zack Bornstein no Twitter.

“Boa sorte em encontrar fotos de Melania a sorrir assim ”, disse outro utilizador.

Muitos internautas destacaram diferenças no sorriso e nos dentes da primeira-dama dos EUA e acreditam que pode haver não uma, mas várias mulheres a substituir Melania em determinados eventos. A primeira vez que o rumor surgiu foi em 2017 e, no passado, Trump reagiu com a sua célebre frase: “Fake News” (notícias falsas).