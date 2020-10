Britney Spears paga 425 euros por dia a chef particular

Britney Spears paga 425 euros por dia a um chef particular. O valor foi revelado pelo pai da cantora, Jamie Spears, para questionar os alegados gastos excessivos da filha.

A artista e o pai continuam em tribunal pela tutela legal de Britney e, de acordo com o The Blast, um dos documentos apresentado pelos advogados de Jamie Spears diz respeito ao salário auferido pelo chef da cantora, para colocar em causa as suas capacidades administrativas.

O chef, que recebe 425 euros por dia, vê esse valor aumentar em fins de semana e feriados. Por ano, chega a receber 85 mil euros.

Recorde-se que Britney Spears abriu um processo em tribunal com o intuito de voltar a ter controlo sobre a sua vida pessoal e financeira e retirar a tutela ao seu pai, a quem pertence desde 2007, quando a cantora sucumbiu a problemas psicológicos.