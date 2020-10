Alta velocidade deve “avançar rapidamente”, diz presidente da ACP

Também a secretária-geral da CGTP defendeu que a ferrovia é um “setor estratégico para a economia nacional” que devia estar totalmente “nas mãos do Estado” e reiterou a necessidade de se valorizar os trabalhadores do setor.

O presidente da Associação Comercial do Porto (ACP) defendeu que é preciso avançar rapidamente com a alta velocidade, seja por via atlântica ou mediterrânea, defendendo que Portugal tem força para impor a sua solução a Espanha. “Portugal tem é de avançar. Se é uma linha [Lisboa-Porto-Vigo] ou é outra [Lisboa-Madrid], já estou na fase que quero é o investimento, quero é um certo desenvolvimento”, afirmou Nuno Botelho à Lusa.

O presidente da ACP recordou que o assunto da alta velocidade é discutido há décadas, sempre que surge um novo pacote financeiro da Comissão Europeia.

O dirigente não tem dúvidas de que a ligação ferroviária, numa primeira fase entre Porto e Lisboa, e posteriormente Porto-Vigo, é fundamental para a competitividade do país e da região Norte, mas reitera que, seja qual for a solução, o importante é avançar “rapidamente”.

Considerando que a discussão sobre as duas soluções é “uma falsa questão”, Nuno Botelho acredita que Portugal tem “força” para impor a solução atlântica a Espanha, até face do avanço da alta velocidade no território espanhol.

CGTP fala em setor estratégico

Também a secretária-geral da CGTP defendeu que a ferrovia é um “setor estratégico para a economia nacional” que devia estar totalmente “nas mãos do Estado” e reiterou a necessidade de se valorizar os trabalhadores do setor.

“A CGTP tem afirmado que é necessário valorizar o trabalho dos trabalhadores, mas é necessário para o que país se desenvolva, para que haja, de facto, um investimento nos vários setores, nomeadamente nesta questão da recuperação de setores estratégicos para o Estado, para o Estado poder controlar e poder utilizá-los no desenvolvimento do país e este é um setor muito paradigmático desse ponto de vista”, acrescentou.