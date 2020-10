Alemanha em confinamento parcial a partir da próxima semana

A partir do dia 2 de novembro restaurantes e bares vão fechar no país durante um mês.

O Governo alemão decretou, esta quarta-feira, que todos os estabelecimentos em setores da cultura e lazer, como bares e restaurantes, vão fechar a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, e até ao final do mês.

As novas restrições impõem também um limite no número de pessoas em ajuntamentos: máximo de dez pessoas de duas famílias diferentes.

A decisão foi tomada pela chanceler alemã, Angela Merkel, em conjunto com os líderes dos 16 estados federados do país, numa altura em que os números diários de infetados com covid-19 na Alemanha atingem recordes: só esta quarta-feira foram registados 14 mil novos casos.

Segundo anunciou Angela Merkel as escolas e lojas vão continuar abertas por todo o país, mas já existem dois distritos, na região da Baviera, com confinamento geral.

A chanceler apelou ainda a todos os cidadãos para manterem o mínimo de contactos sociais e que evitassem viagens desnecessárias.