Espanha com quase 20 mil casos diários e mais 168 óbitos

Foram registados 19.765 novos casos de covid-19 e 168 óbitos nas últimas 24 horas em Espanha. Os dados foram assim atualizados, pelas autoridades de saúde espanholas, para um total de 1.136.503 contágios que levaram à morte de 35.466 pessoas.

Recorde-se que o Governo espanhol decretou no domingo o estado de emergência sanitária em todo o país, pelo menos durante quinze dias, dando a cada comunidade autónoma o poder para tomar as medidas que considere necessárias para travar a propagação do vírus.