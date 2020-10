Imagens satélite revelam que Irão começou construções em instalação nuclear

Uma imagem de satélite de segunda-feira mostra o local vazio, com o que parece ser equipamento de construção.

Imagens de satélite divulgadas hoje mostram atividades na instalação nuclear iraniana de Natanz, um dia depois de inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica confirmarem que o Irão iniciou a construção de uma central subterrânea de centrifugadoras nucleares.

Após a explosão em julho na central nuclear de Natanz, o Irão disse que iria construir uma nova estrutura, mais segura, nas montanhas da zona, mas imagens de satélite de Natanz analisadas por especialistas ainda não tinham mostrado sinais óbvios de construção no local, na província de Isfahan.

Desde agosto, o Irão construiu uma estrada nova ao sul de Natanz, em direção ao que os analistas acreditam ser um antigo campo de tiro para as forças de segurança nas instalações de enriquecimento, segundo imagens de satélite da empresa norte-americana Planet Labs.

Uma imagem de satélite de segunda-feira mostra o local vazio, com o que parece ser equipamento de construção.

Especialistas do James Martin Center for Nonproliferation Studies, que integral o Instituto Middlebury de Estudos Internacionais em Monterey, na Califórnia, dizem acreditar que o local está a ser escavado.

"Essa estrada também vai para as montanhas, por isso pode ser o facto de estarem a escavar algum tipo de estrutura que vai estar à frente e que vai haver um túnel nas montanhas", disse Jeffrey Lewis, um perito do instituto norte-americano que estuda o programa nuclear do Irão.