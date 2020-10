FC Porto SAD com prejuízo recorde de 116 milhões

SAD justifica as contas com “as anómalas circunstâncias”.

A FC Porto SAD fechou a época passada com prejuízos recorde de 115,94 milhões de euros, montante que compara com os lucros de 9,47 milhões de euros do ano anterior, segundo o comunicado enviado à CMVM.

As maiores quebras estão relacionadas com as competições europeias, cujas receitas passaram de 81 para 10 milhões de euros. De acordo com o documento, os direitos televisivos e a bilheteira foram também muito afetadas, a primeira registou menos 6,4 milhões de euros, e a segunda menos 3,3 milhões.

A SAD justifica as contas com “as anómalas circunstâncias em que se desenvolveu a temporada 2019/2020” e reconhece “um resultado líquido fortemente negativo, mas que está de acordo com o orçamento aprovado em Assembleia Geral”.