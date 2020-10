Orçamento do Estado aprovado na generalidade

A proposta de Orçamento de Estado para 2021 foi aprovada na generalidade, esta quarta-feira, no Parlamento, com os votos favoráveis do PS e as abstenções do PCP, PAN, PEV e das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Contra o diploma do Governo votaram as bancadas do PSD, do BE, do CDS-PP e os deputados únicos do Chega, André Ventura, e da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo.

O documento será sujeito a votação final global no dia 26 de novembro.