AHETA apela a Governo para assegurar Fórmula 1 e Moto GP no Algarve nos próximos anos

De acordo com as contas feitas pela AHETA, “o impacto na economia regional e nacional e o efeito multiplicador na vida e sociedade dos locais e regiões onde as provas decorrem é enorme, podendo atingir 5/6 vezes os custos de investimento”.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) mostra-se satisfeita com a realização do Grande Prémio de Fórmula 1 e do Grande Prémio de Moto GP na região, defendendo a sua continuidade nos próximos anos. Em comunicado, a AHETA refere que estas duas iniciativas “inserem-se num conjunto de meia dúzia de eventos âncora que o Algarve precisa para esbater a sua maior fraqueza – a sazonalidade”.

Segundo a associação, eventos desta natureza “geram fluxos turísticos importantes para a região, funcionando também como meios privilegiados de promoção e divulgação turística, atendendo à sua elevada cobertura mediática internacional”. “Assim sendo, faz sentido que as entidades competentes, designadamente o Governo, desenvolvam as ações tendentes a garantir a sua continuidade nos anos seguintes, tanto mais que o Algarve dispõe de infraestruturas e equipamentos capazes de responder eficazmente às solicitações da procura nesta matéria”, lê-se na nota.

“Neste sentido, a AHETA apela ao Governo para, de uma forma concertada com as entidades regionais e nacionais responsáveis, desenvolver os esforços e as ações necessários, tendo em vista assegurar a permanência do Grande Prémio de Fórmula 1 e o Grande Prémio de Moto GP no Algarve nos anos vindouros”, conclui.