Sporting sobe ao segundo lugar após vitória com o Gil Vicente

O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Gil Vicente por 3-1, depois de ter estado a perder por uma bola a zero.

O marcador só foi inaugurado na segunda parte com um golo de Lucas Mineiro aos 52 minutos pelo Gil Vicente. O Sporting só viria a marcar aos 82’ com um remate de Sporar, dois minutos depois estava Tiago Tomás a marcar e já no tempo de desconto, 90+6 Pedro Gonçalves fechou o resultado no 3-1.

Os leões sobem assim ao segundo lugar da classificação com 13 pontos, menos dois do que o líder Benfica e mais três do que o FC Porto.