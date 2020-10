Pelo menos dois mortos e vários feridos após ataque com faca em Nice

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um ataque com uma faca junto à Basílica de Notre-Dame em Nice, França, esta quinta-feira.

Segundo o Le Fígaro, o suspeito já foi detido pelas autoridades e não está excluída a hipótese de terrorismo.

O jornal francês adianta ainda que as vítimas mortais são um homem e uma mulher.

No Twitter, o ministro do Interior francês confirmou que está em curso uma operação policial e pediu às pessoas que evitem a zona onde ocorreu o ataque. Também o autarca de Nice utilizou as redes sociais para confirmar a detenção do suspeito e que tudo indica tratar-se de um ataque terrorista.

Em atualização

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020