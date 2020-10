Pelo menos três mortos e vários feridos após ataque com faca em Nice

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um ataque com uma faca junto à basílica de Notre-Dame em Nice, França, esta quinta-feira.

O suspeito já foi detido pelas autoridades e transportado para o hospital, depois de sofrer um ferimento de bala no momento da detenção.

O jornal francês adianta ainda que as vítimas mortais são um homem e duas mulheres. O corpo de uma das mulheres foi encontrado dentro da basílica e a outra terá sido morta na rua, junto de um café, onde se tentou refugiar. Foi ainda encontrado um homem sem vida. Segundo fonte policial, citada pela Reuters, uma das vítimas foi decapitada.

No Twitter, o ministro do Interior francês confirmou que está em curso uma operação policial e pediu às pessoas que evitem a zona onde ocorreu o ataque. Também o autarca de Nice utilizou as redes sociais para confirmar a detenção do suspeito e que tudo indica tratar-se de um ataque terrorista.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, está a caminho do local.

Notícia atualizada pelas 10h56

Uma das vítimas mortais do ataque em Nice foi decapitada. Presidente da câmara aponta o dedo ao "islamofascismo"

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020