TV educa Trump

Não é que se tenha manifestado mais inteligente ou com ideias e propostas políticas.

Mas ouviu-se insultar menos. Talvez por ter o microfone fechado, quando falava o seu rival Biden. Limitou-se a esperar uma ‘gafe’ do outro, e todas as sondagens do debate dão esse rival, Biden, como vencedor – mesmo que também o não fosse, seria no entanto essa a percepção generalizada e a que vale mais efectivamente.

Seja como for, não há dúvidas: a TV por necessidade própria conseguiu educar um pouco Trump. Mas aquela sua alarvidade verbal talvez acabe por dar audiências televisivas. Noutro contexto, evidentemente. Esperemos que seja longe da Casa Branca e do Poder Americano.

Pobre Partido Republicano. A que mãos foi parar aquela instituição. E pobre América, que tem cada vez mais concorrentes e melhor preparados na liderança do mundo. Quando será isto tudo recuperável?