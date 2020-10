Benfica-Standard Liège: adeptos voltam à Luz

Já com o presidente para o quadriénio 2020-2024 eleito, o Benfica vai entrar na noite desta quinta-feira em ação para a Liga Europa. O jogo ante o Standard Liège vai marcar ainda o regresso do público ao Estádio da Luz, depois de as bancadas terem estado despidas durante mais de sete meses. Serão perto de cinco mil os adeptos que vão marcar presença no encontro referente à segunda jornada do grupo D da prova europeia, a lotação permitida pela Direção-Geral da Saúde (DGS). A águia vai dar mais um passo importante rumo ao apuramento para os 16-avos-de-final da competição, após ter entrado a ganhar (2-4, com golo de Pizzi e hat-trick de Darwin Núñez), na Polónia, diante do Lech. A equipa de Jorge Jesus lidera atualmente o agrupamento com os mesmos três pontos que os escoceses dos Rangers, com os polacos e os belgas no fundo da tabela. Os encarnados encontram-se num bom momento de forma, tendo alcançado na segunda-feira a quinta vitória no mesmo número de encontros disputados na Liga portuguesa (a última alcançada frente ao Belenenses SAD). Ainda antes de o Benfica jogar, será a vez de o Sp. Braga medir forças com o Zorya, na Ucrânia. Os minhotos, orientados por Carlos Carvalhal, venceram (3-0) o AEK de Atenas na primeira jornada, disputada no Municipal de Braga, e dividem atualmente a liderança do grupo G da segunda prova da UEFA com os ingleses do Leicester (que bateu o Zorya). Também o Tottenham de Mourinho vai dar cartas na prova, confrontando o Royal Antwerp. Isto significa que o grupo J pode trazer mexidas já nesta segunda jornada, uma vez que ingleses e belgas estão neste momento empatados com uma vitória cada (Ludogorets Razgrad e LASK Linz completam o agrupamento). Os spurs venceram (3-0) o conjunto austríaco na primeira ronda, enquanto o Antwerp bateu (1-2), fora, os búlgaros.