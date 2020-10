Milhares de pessoas juntam-se para ver ondas gigantes da Nazaré

A pandemia não assustou aqueles que fizeram questão de se deslocar à Praia do Norte (como se pode ver aqui), na Nazaré, para verem as ondas gigantes. Depois de o aviso ter sido divulgado nas redes sociais e o IPMA ter colocado o distrito de Leiria, onde se localiza a praia, em alerta laranja devido à agitação marítima, foram vários os curiosos que esperaram nas arribas para ver as ondas que podem esta quinta-feira chegar aos 11 metros de altura.

A Câmara Municipal da Nazaré cortou, no entanto, o acesso pedonal à estrada do Farol de modo a conter a multidão e garantir a segurança de todos. O comandante do Porto da Nazaré, Zeferino Henriques, afirmou à agência Lusa que vão “apelar à dispersão das pessoas concentradas junto ao Forte de S. Miguel para tentar reduzir os aglomerados”.

O presidente da Câmara da Nazaré confirmou que esta é uma situação que atrai, tanto surfistas como visitantes que pretendem assistir ao fenómeno. No entanto, Walter Chicharro, reconhece os constrangimentos na dispersão da multidão visto que não estamos perante “um evento, que depende de autorizações e normas das entidades de saúde”. O autarca afirma que “é complicado, mesmo do ponto de vista legal, condicionar a circulação de pessoas, porque nem o país, nem a Nazaré estão fechados”.

O comandante do Porto acrescentou ainda que tanto a Câmara como a Capitania estão a fazer tudo o que podem para manter as condições de segurança, estando inclusive a alertar em várias línguas para o uso de máscara - que é desde quarta-feira obrigatório na via pública.

Estes são os primeiros dias de ondas gigantes, que antecedem o campeonato de ondas grandes previso para o próximo mês de novembro.