Georgina fala sobre mudança após conhecer CR7: "A minha vida mudou muito, mas a minha essência não"

Há cerca de quatro anos, Georgina Rodríguez conheceu Cristiano Ronaldo e a sua vida mudou para sempre. A namorada do futebolista português, que era lojista numa loja em Madrid, trabalha agora como modelo de várias marcas de luxo e mostra-se uma mãe dedicada. Em entrevista à revista espanhola MujerHoy, Georgina, de 26 anos, falou sobre esta mudança e garante que continua a ser a mesma pessoa que era.

“A minha vida mudou muito, mas a minha essência não. Uma pessoa é como é. A essência, segundo Platão, é invariável, permanente e fixa. A minha alma não muda, enriquece. E agora sou uma pessoa melhor, sou mãe. Há algo que se sobrepõe a tudo: a saúde dos meus filhos. Se um tem uma reação alérgica a um alimento, por exemplo, eu fico a noite toda acordada. Passei de menina a mulher. Ainda sou muito jovem, mas estou a crescer e quero ser uma pessoa melhor todos os dias”, começou por dizer, referindo depois que muita gente se tem aproximado de si por “interesse”, devido à sua relação com Cristiano Ronaldo.

“Para ser sincera, aproximam-se muito de mim por interesse. Por exemplo, gente com a qual nunca tive qualquer contacto (…) Por sermos conhecidos, reaparecem como se fossem amigos íntimos. Mas, felizmente, há gente que sempre esteve e continua a estar com a mesma postura. Há de tudo, mas sim, avalio quem se aproxima de mim e com que intuito. Eu gosto dos meus de verdade, de coração e sou deles para sempre. Sou muito generosa com as pessoas que demonstram bondade, responsabilidade, esforço, perseverança, pessoas que lutam sozinhas para alcançar os seus objetivos. Esses conquistam-me. As pessoas trabalhadoras conseguem tudo de mim. E sei que estou rodeada de gente verdadeira”, disse.

Georgina admite que se sente “privilegiada”. “Tenho uma situação económica boa e sou grata, mas nem sempre foi assim e tenho consciência dos dois extremos porque já os vivi. Valorizo o que tenho mais do que qualquer outra pessoa. Tal como o Cristiano, que também viveu uma infância muito humilde, sem luxos”, recordou.

Sobre o facto de ser famosa, a modelo considera que há “muita inveja” à volta da sua vida e que vai sempre ser criticada. “Sei que faça o que fizer, vou ser criticada (…) Infelizmente, há muita inveja em torno da minha vida e da do Cristiano”, confessou.

Agora, Georgina admite que a sua prioridade é a família. “Educamos os nossos filhos na base do amor, bondade, respeito, no espírito de sacrifício, na gratidão e consciência de um estilo de vida saudável. O que me preenche é, sem dúvida, a minha família”, rematou.