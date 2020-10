Marcelo admite falar ao país após Costa anunciar medidas no sábado

O Presidente da República recebeu o primeiro-ministro para conhecer as propostas do Governo para conter a propagação da covid-19, e que deverão ser conhecidas no sábado após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Nesse sentido, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu, esta quinta-feira, que na próxima semana pode haver lugar a uma comunicação sua ao país.

"Ele expôs-me as ideias que tem. Vai ouvir sobre essas ideias os partidos políticos amanhã [sexta-feira]. Vai reunir um Conselho [de ministros] extraordinário no sábado. Falará ao país no sábado a dizer as medidas para que aponta o Governo e o roteiro dessas medidas", afirmou o chefe de Estado. "E depois eu admito eventualmente dizer alguma coisa ao país no decurso da semana que vem", acrescentou.