Lucro do BCP cai 45,9% para 146,3 milhões até setembro

O BCP registou lucros de 146,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Um resultado que representa uma queda de 45,9% face ao mesmo período do ano passado.

"O resultado líquido consolidado do Millennium bcp cifrou-se em 146,3 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020, que compara com 270,3 milhões de euros alcançados no período homólogo do ano anterior, encontrando-se esta evolução fortemente condicionada pelo impacto decorrente da pandemia provocada pela covid-19", diz o banco liderado por Miguel Maya.