Economia

29 de outubro 2020

Shell: prejuízos de 15 mil milhões de euros

A pretrolífera tinah tido um lucro de 14 878 milhões de dólares (12 658 milhões de euros) no mesmo período do ano passado. As receitas, no período em análise, atingiram os 136 554 milhões de dólares (116 180 milhões de euros), uma quebra de 47,6%.