Farmacêutica norte-americana vai apresentar resultados da vacina contra a covid-19 já em novembro

A Moderna Inc., empresa norte-americana de biotecnologia, vai revelar os dados da terceira e última fase do ensaio clínico da vacina que tem vindo a desenvolver para combater a covid-19 já em novembro.

No início do próximo mês, um comité independente vai avaliar o ensaio clínico, que contou com 30 mil voluntários. A meio de novembro, a Moderna pretende, então, enviar o pedido de autorização de urgência à U.S Food and Drug Administration, a agência norte-americana do medicamento.

“A Moderna tem os mais altos padrões de qualidade de dados e pesquisa científica rigorosa enquanto continuamos a trabalhar com os reguladores para avançar com a mRNA-1273”, disse Stephane Bancel, o CEO da empresa, em comunicado.

A farmacêutica, com sede em Cambridge, no estado do Massachusetts, vai ser assim a primeira empresa mostrar ao mundo uma linha temporal mais concreta no desenvolvimento vacina para combater o coronavírus.

“Estamos a preparar ativamente o lançamento da mRNA-1273 e assinámos uma série de acordos de fornecimento com governos em todo o mundo”, refere ainda o comunicado.

O Governo dos Estados Unidos e de outros países já se mostraram interessados na vacina, tendo a empresa já recebido 1,1 mil milhões de dólares para o efeito. Para além disso, a Moderna também se encontra em negociações com a Organização Mundial da Saúde (OMG) para fazer parte do COVAX, mecanismo destinado a tornar a vacina economicamente disponível nos países mais pobres.