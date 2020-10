A caixinha enlouquecedora

Eu talvez tenha dado em embirrar com os excessos da directora-geral da Saúde na TV.

A directora-geral da Saúde parece esperar, não sei com que razão, ficar com a boa fama que a TV também dá. E olho para ela, e lembro um antigo presidente da RTP, homem da Casa e talvez o melhor nesse cargo, a falar da ‘caixinha enlouquecedora’. Há quem lá vá muito, à espera da boa fama, e lhe saia tudo ao revés, com a fama a ser péssima.

Eu talvez tenha dado em embirrar com os excessos da directora-geral da Saúde na TV. Ainda por cima, dou por mim a achar ter havido tempos em que ela afirmava convicta que a máscara dava uma falsa protecção, pelo que poderia ser prejudicial, quando alguns países difíceis já tinham debelado a pandemia praticamente só com máscaras. E a pensar que agora ela defende a máscara como utensílio essencial no combate à pandemia.