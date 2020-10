Efemérides de 30 de outubro

1411 No Tratado de Paz de Ayllon-Segóvia, a Castela espanhola reconheceu há 509 anos Portugal, pondo um termo à crise dinástica de 1383-1385.

1811 Saiu há 209 anos a primeira edição de Sensibilidade e Bom Senso, de Jane Austen (1775-1817, grande escritor britânica).

1914 No massacre de Cuangar nome do Forte que Lisboa ali mantinha), em Angola, logo no início da I Guerra Mundial (1914-18), um ataque alemão matou toda a guarnição portuguesa que ali se encontrava, e que ascendia a cerca de 2 dezenas de soldados.

1925 Foram exibidas há 85 anos as primeiras imagens em movimento na televisão.

1938 Orson Welles transmitiu há 82 anos a versão radiofónica da Guerra dos Mundos (livro do escritor fabiano H.G.Welles), simulando uma reportagem em direto sobre a invasão da Terra por marcianos – levada demasiado a sério por uma população que entrou em pânico.

1954 Foi inaugurada há 66 anos a ponte de Santa Clara, sobre o Rio Mondego, no Centro de Coimbra.

1990 Completou-se há 30 anos a abertura do túnel sob o Canal da Mancha, chamado Eurotúnel (cujos estudos se iniciaram em 1957, e a obra em 1973, mas sofrendo diversas vicissitudes).

2004 A Torre do Tombo impediu há 16 anos a saída do país do Atlas Universal de 1643, de João Teixeira Albernaz o Velho (para o distinguir do neto homónimo) adquirindo-o por 1,5 milhões de Euros.

2005 A Interrupção Voluntária da Gravidez passou a estar incluída há 14 anos (Governo de Sócrates) no sistema de gestão de listas de espera em cirurgia – mesmo com vantagens relativamente a doenças que exijam cirurgias complexas.

2006 O relatório Stern sobre alterações climáticas, encomendado pelo governo britânico, demonstrou há 14 anos que Portugal, Espanha e França estão entre os países europeus mais afetados pelo aquecimento global.

2017 Ministério Público espanhol entrou há 3 anos na guerra contra a Catalunha, com acusações próprias.