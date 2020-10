Ana Gomes reage à morte do marido de Isabel dos Santos: "Estranho. Muito estranho"

Ana Gomes reagiu, esta sexta-feira, à morte do marido de Isabel dos Santos.

A candidata a Belém, partilhou o tweet de João Cordeiro, que dava conta da morte de Sindika Dukolo, durante um mergulho no Dubai, e comentou: “Estranho. Muito Estranho…”.

De realçar que, de acordo com a imprensa internacional, o genro do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos morreu no Dubai, enquanto praticava mergulho. Outras fontes indicaram que a causa da morte foi uma embolia. Tinha 48 anos.

Pouco depois, Ana Gomes voltou a publicar na rede social para destacar que "o que realmente mais importa em Angola, é que Laura Macedo, corajosa ativista pela transparência e anticorrupção, está presa. E não devia estar. #FreeLauraMacedo!".

Em causa está o facto de os nomes de Isabel dos Santos e do marido surgirem em vários documentos do caso Luanda Leaks, atualmente sob investigação em Angola e Portugal. Os dois são suspeitos de terem lesado o Estado angolano em milhões de dólares.