Casa de saúde mental em Barcelos tem 73 casos positivos de covid-19

A Casa de Saúde de S. João de Deus, em Barcelos, no distrito de Braga, tem 73 casos positivos de covid-19 – 62 utentes e 11 colaboradores.

Em comunicado, esta sexta-feira, a instituição revela que a maior parte dos infetados estão assintomáticos e que cinco utentes foram encaminhados para as unidades de saúde de referência.

"As pessoas em causa estão em isolamento, de acordo com as indicações das entidades competentes/autoridade de saúde", diz ainda a instituição, que pertence ao Instituto S. João de Deus (ISJD) - uma IPSS que presta cuidados em regime de internamento nos âmbitos da psiquiatria e saúde mental, cuidados continuados e cuidados paliativos.

Na mesma nota, a instituição refere que todos os estabelecimentos do ISJD têm implementados planos de contingência, que incluem zonas de isolamento "claramente definidas" e que os profissionais de saúde estão formados e informados sobre as precauções a tomar e os procedimentos a implementar.

A Casa de Saúde de S. João de Deus tem 300 utentes internados e 160 colaboradores.