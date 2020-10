O dia de todos os recordes: Nunca houve tantas mortes, casos e internamentos em UCI num só dia em Portugal

Portugal nunca teve tantos mortos nem novos casos num só dia desde o início da pandemia. O boletim da da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira revela que, nas últimas 24 horas, morreram mais 40 pessoas devido à covid-19 e que foram diagnosticados 4.656 novos casos de infeção.

Até então, o máximo diário de mortes tinha-se registado no dia 3 de abril, com 37 óbitos, e o máximo diário de novos casos tinha-se registado ontem, quinta-feira, com 4.224 infeções. Portugal soma agora um total de 2.468 mortes e 137.272 casos desde o início da pandemia.

Dos 40 óbitos, 19 ocorreram na região Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, três no Alentejo e dois no Algarve.

A região Norte continua a ser a região com maior número de novos casos e, pelo quarto dia consecutivo, superou os dois mil casos, com 2.831 novas infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, que volta a somar mais de mil novos casos, com mais 1.357 infetados, o Centro com 334, o Alentejo com 65 e o Algarve com 57. A Madeira confirmou mais quatro diagnósticos de covid-19 e os Açores mais oito.

O número de internados não para de aumentar e sobe, consecutivamente, há nove dias, não se tendo registado nunca um número tão elevado de doentes com covid-19 nos hospitais portugueses. Também esta sexta-feira, o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) atingiu um novo recorde. Há agora 1.927 doentes com covid-19 hospitalizados, mais 93 do que ontem. Destes, 275, mais seis face ao último balanço, estão em UCI. O máximo pertencia ao dia 7 de abril, com 271 internamentos em UCI.

O total de recuperados é agora de 77.449, mais 1.747 do que ontem.

As autoridades de Saúde têm 65.305 contactos em vigilância e há 57.355 casos ativos no país.