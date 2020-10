Detido suspeito de alvejar homem que seguia de carro com o filho de sete anos em Lisboa

Na origem do crime estarão desavenças pessoais entre o agressor e a vítima.

A Polícia Judiciaria (PJ) deteve um homem, de 27 anos, suspeito de disparar uma arma de fogo contra um condutor, de 32 anos, que seguia dentro do seu carro com o filho, de sete anos. O crime ocorreu em Lisboa a 12 de setembro, momento desde o qual o suspeito estava em fuga.

A detenção foi anunciada, esta sexta-feira, pela PJ, que confirmou que a vítima foi alvejada quando circulava no seu automóvel, na companhia do filho, junto à residência do agressor.

"As diligências efetuadas permitiram determinar que na origem da prática do crime estarão desavenças pessoais mantidas entre o agressor e a vítima, tendo aquele resolvido fazer uso de arma de fogo, relativamente à qual não dispõe de qualquer licença nem documentação", lê-se no comunicado daquela autoridade.



O suspeito está acusado pela prática de crimes de homicídio, na forma tentada, e detenção e uso de arma proibida. Já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de preventiva.