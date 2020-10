Estou farta dos negacionistas!

Estou farta das teorias da conspiração que negam este vírus! Estou farta dos estúpidos que se dão ao luxo de brincar com as nossas vidas a dançar em plena pandemia com cartazes que dizem: “Quero respirar ar puro!”.

Estou farta de grupos criados no Facebook, que se intitulam de “médicos pela verdade”, quando estão com o rabo sentado no sofá a disparar uma série de mentiras, enquanto outros morrem para salvar o próximo! Estou farta de que questionem as vossas liberdades, enquanto a dos outros, (profissionais de saúde) é posta em causa todos os dias para vos salvar se forem parar ao hospital! Estou farta de que nessas liberdades, esteja incluído, o facto de utilizarem uma máscara e de se distanciarem do outro em vez de fazerem ajuntamentos!

Estou farta de que digam que mais de um milhão de mortes são uma mentira! Estou farta de que achem que estão a criar uma estratégia, quando estão a criar um fosso! Estou farta do egoísmo absoluto de todos aqueles que querem viver como se estivéssemos no início de 2019, indo aos milhares ver ondas e criando um problema de saúde pública gravíssimo e irem ver a fórmula1 no entanto aos olhos do governo existirem para ambos dois critérios e duas medidas! Estou farta dos que acham que 2020 é igual a 2019! Estou farta dos que não olham para as curvas de mortes, cuidados intensivos e novos casos! Estou farta dos que acham acima de tudo que a liberdade deles é superior e a de todos os outros é relativa! Estou farta de teorias!

Estou farta de que tomem medidas demasiado tarde! Que permitam festas políticas! Estou farta que tentem negar isto, que é como negar praticamente a existência do holocausto! Estou farta destes perigosos individualistas que acabam por infetar, transmitir e incendiar o ódio em relação à pandemia! Estou farta de que criem a desordem! Estou farta que essa desordem, leve a mais medidas! Estou farta que isso origine mais mortes, mais casos e mais pessoas internadas nos cuidados intensivos!

Estou farta que mais pessoas acabem na precariedade e no desemprego! Estou farta que não estejamos assim a contribuir para a melhoria mas sim para a destruição! Estou farta que as próprias pessoas levem à exaustão dos próprios profissionais de saúde! Estou farta de que não se apercebam da realidade em que estamos a viver! Estou farta que não metam estas teorias, os individualistas, os grupos, as manifestações, os maluquinhos do anarquismo, e os anti-covid numa ilha chamada: Bolsonaro e em outra chamada Trump!