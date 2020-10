Covid-19 abre guerra entre Costa e Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa não quer mais atropelos à Constituição e já disse a António Costa que novas medidas restritivas de direitos fundamentais só com estado de emergência. Mas o PM quer evitá-lo a todo o custo. GNR e PSP provocam indignação em Belém e não só.

António Costa considera que o estado de emergência só deve ser declarado em último recurso e – tal como aconteceu em março – continua a defender que é possível adotar todo um conjunto de medidas restritivas indispensáveis para travar a propagação da covid-19 no país sem necessidade de desencadear de chegar àquele extremo. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, tal como, aliás, já aconteceu em março, não está de acordo com o primeiro-ministro e líder do PS.

Como ficou bem patente com a resolução do Conselho de Ministros que decretou a proibição de circulação entre concelhos neste fim de semana.

O Presidente da República afirmou publicamente as suas reservas quanto à constitucionalidade da resolução – tal como o constitucionalista Jorge Miranda tinha dito ao SOL, na edição de sábado passado – e desautorizou o Governo e o diretor nacional da PSP, afirmando que a resolução, afinal, se tratava de uma «recomendação agravada, sem consequências» de penalização para os cidadãos e não de uma proibição efetiva, que seria inconstitucional.

O Presidente não quis hostilizar publicamente o Governo, mas também não deixou de vincar que a medida era abusiva e violadora da Lei Fundamental.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.