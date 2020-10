FC Porto perde (3-2) com o Paços de Ferreira na Capital do Móvel

O FC Porto perdeu na noite desta sexta-feira frente ao Paços de Ferreira, no jogo que inaugurou a jornada seis da Liga portuguesa.

Dor Jan inaugurou o marcador aos 11 minutos e Eustáquio ampliou a vantagem da equipa de Pepa aos 43'. Ainda na primeira metade, Sérgio Oliveira reduziu a vantagem ao fazer o 2-1 de penálti em tempo de compensação (45+7').

Já na segunda metade, Bruno Costa (ex-FC Porto) fez o 3-1, também de grande penalidade (59') e Otávio fixou o resultado final com um golaço aos 78'.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição mantém os 10 pontos e desperdiça a oportunidade de igualar provisoriamente o Sporting no segundo lugar da Liga. Foi o terceiro jogo em que o dragão perdeu pontos na prova, depois da derrota com o Marítimo e o empate no clássico com o Sporting, em Alvalade.

O Sporting, segundo classificado (13 pontos) joga domingo com o Tondela; enquanto o líder Benfica fecha a ronda no Bessa, ante o Boavista, na segunda-feira.

Os encarnados apresentam um saldo 100% vitorioso na competição, com cinco vitórias no mesmo número de jogos.