Política a Sério

31 de outubro 2020

Casa onde não há pão...

Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde é tutelada pelo Ministério da Saúde – não é, como o Banco de Portugal, uma entidade independente –, e o que a diretora-geral diz é necessariamente coordenado com o Governo, ou seja, com a ministra e com o primeiro-ministro.