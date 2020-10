"As pessoas querem ficar em casa a morrer à fome?"

O que acha do Orçamento do Estado para o próximo ano que já foi aprovado na generalidade?

Acho que o Orçamento é um exercício obrigatório, mas este ano ninguém faz grande ideia do que vai ser a realidade que se pretende antecipar nas contas no que diz respeito às receitas e, em alguma medida, até em relação às despesas. Acredito que o Governo consiga ter mais controlo sobre as despesas do que sobre as receitas porque vai haver uma quebra muito acentuada da matéria coletável, nomeadamente em termos de IRC. Há muita gente que tem rendimentos que estão fortissimamente afetados. Basta pensar nos senhorios que não estão a receber rendas ou que estão a receber uma fração do que recebiam. Muitos pequenos negócios de empresários em nome individual praticamente desapareceram. Se os Pastéis de Belém vendiam 40 mil pastéis por dia, se calhar agora vendem 40. Isso é uma coisa que vai, com certeza, ter grandes consequências na cobrança dos impostos que, no ano passado, ainda aumentou. Este ano acho que vai cair. Houve um conjunto de medidas que foram adotadas noutros países, no sentido de permitir que empresas que apresentaram as contas de 2019, possam não pagar os impostos em 2020 e possam empurrar para a frente a cobrança para que tenham recursos para investir e, em muitos casos, para pagar as moratórias também. É também muito difícil prever o que vai acontecer com os bancos. Até encontramos bancos que pediram para que fosse feito o alargamento, mas há outros que estão com medo dessa situação. É muito provável que aumente muito o volume dos créditos que ficam em situação irregular.

Nos últimos resultados dos bancos viu-se que as moratórias estavam a penalizar os lucros...

Para muitos bancos quando isso acabar vai ser uma realidade muito preocupante. Sem falar no esquema de transferências de rendimentos que são operados por estes novos layoffs que vão até 80% do vencimento. É muito generoso e duvido que haja dinheiro para pagar isso durante não sei quanto tempo. Não sei se não era melhor dar menos e...

O regime anterior era 66%...

Sim. E se calhar vamos chegar a uma situação onde não se pode dar mais do que 40% ou 50%.

Segundo a DGO, até setembro, o défice agravou-se em quase 8 mil milhões com quebra muito grande de receitas e um aumento muito grande de despesas...

Acho que este Orçamento do Estado é um exercício interessante mas dificilmente não terá de ser retificado, se calhar, várias vezes.

A pandemia acaba por deixar as contas incertas. A taxa de desemprego prevista no OE não chega aos 9%. É uma meta otimista?

Sim. Quando acabarem esses esquemas todos de apoio vamos ter números muito mais elevados, até porque, está-se um ambiente, nas últimas semanas, no sentido de não ter um confinamento como já tivemos mas ter restrições praticamente do mesmo tipo. E vão-se anunciando coisas e possibilidades: aparece um autarca que diz que era melhor fechar as grandes superfícies, outro vem dizer que as escolas é que deviam fechar. Estamos a criar uma instabilidade brutal e também a dificultar muito o turismo, quer o interno quer algum externo que existia ao longo do ano. Estamos a tornar mais difíceis as viagens de negócios e tudo o que seja prospeção de novos mercados e contactos com os clientes mais importantes, as empresas têm de estar presentes, não se pode fazer tudo através da internet. Acho que vamos ter um 2021 muito difícil.

Se calhar mais que 2020 porque, pelo menos, janeiro e fevereiro foram meses normais...

Onde é que vão os tempos da recuperação em V...

A instabilidade também se verifica na política e o Orçamento é uma demonstração disso...

Estamos obviamente em navegação à vista. Ninguém sabe quanto tempo é que o Governo vai durar e temos, em alternativa, um acordo com o Bloco e com o PC que é o pior que podia haver para a atividade económica.

