"As equipas chegaram ao limite, estão sobrecarregadas"

Pela longa Avenida Salvador Allende, por estes dias, encontram-se dezenas de pessoas com exames, análises e outros papéis nas mãos. Algumas, apenas com o telemóvel junto da orelha a informar algum amigo ou familiar de que não conseguiram ter x consulta ou realizar y procedimento. De máscara de tecido com padrão floral e a baixa a comprovar a incapacidade temporária, Isabel Branco, de 65 anos, saiu do Centro de Saúde de Oeiras. Apressada, a auxiliar de ação educativa que já trabalhou em diversas escolas do concelho, durante 40 anos, lia as mensagens que o marido lhe havia enviado. «Se me chama por alguma razão, largo logo aquilo que estou a fazer e ele diz ‘Só agora é que vens?’», começou por explicar a mulher que não consegue trabalhar com crianças atualmente por não estar «psicológica e fisicamente bem».

É acompanhada por um psiquiatra, mas como «o atendimento agora está melhor» e tem de se dirigir mensalmente ao centro de saúde, não só pela depressão e pelos problemas de coluna de que sofre mas também pelo estado de saúde agravado do companheiro, não prescinde das consultas com o médico de família. Assim, não faz parte da lista de 49.582 utentes do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, de um total de 169.704 utentes inscritos, do qual faz parte este centro de saúde, que não têm médico de família (MdF) atribuído segundo dados veiculados na área do Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários, no site do Ministério da Saúde (MS), referentes ao mês corrente. No mês de setembro, 23.607 utentes de 246.252 não tinham acesso a um médico de família, isto é, confirma-se que foi o período com menos utentes inscritos registados mas com mais sem um atribuído.

«Houve uma fase muito má, agora está tudo melhor, atendem as pessoas com mais rapidez. No início da pandemia era assim tudo um bocadinho à bruta», esclareceu. Para Rafic Nordin, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras, existem «alguns problemas expectáveis nas unidades onde predominam utentes sem médico e com falta de outros profissionais de saúde», mas asseverou que este ACES tem um Índice de Desempenho Global «muito acima da média» da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Sobre os eventuais problemas que podem ter sido detetados «face à subida exponencial de utentes positivos para COVID-19 e de utentes em vigilância ativa», afiançou que o ACES «tem tido um acréscimo de trabalho, pelo que a resposta aos utentes poderá não ser tão célere quanto o desejável», todavia, nesse sentido, foram atribuídos «diversos recursos extraordinários e horas de profissionais de saúde de forma a assegurar a realização de todas as atividades para esta unidade».

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.