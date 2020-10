Futebol. Um golo e um cigarro

Stanley Matthews não fumava como uma chaminé, mas delambia-se com o seu cigarrinho de quando em vez. Aquele que ficou para a sempre conhecido como o Feiticeiro do Drible esteve em Portugal em maio de 1947 e saiu de cá muito mal impressionado. Um dos motivos prendeu-se, precisamente, com o seu hábito de fumador. Na autobiografia que intitulou The Way it Was, queixou-se amargamente de ter sido abordado por um polícia enquanto utilizava um isqueiro para acender um cigarro à porta do hotel em que a seleção da Inglaterra, da qual fazia parte, se encontrava instalada. Foi vítima de um caricato decreto-lei de novembro de 1937 que obrigava os possuidores de isqueiros a comprar uma licença no valor de 10$00, o decreto 28219, um pequeno papel selado que, no caso de não ser apresentado ao agente de autoridade em causa levava a uma coima de 250$00. Ora, para Stanley Matthews 250$00 não era um dinheirão por aí além, mas que ele ficou enxofrado, ficou, mesmo depois de a Inglaterra ter batido Portugal por 10-0, no célebre jogo dos dez-a-fio. Fumegou de tal forma pelos ouvidos que só há outra referência a Portugal nas centenas de páginas do livro: a polícia voltou a embirrar com ele e com alguns dos seus companheiros por terem avançado pela praia do Estoril em calções de banho, não cumprindo, igualmente, outro decreto-lei na altura em vigor que obrigava os homens a usar fato-de-banho completo, isto é, com alças e tapa-peito. Parecia que as autoridades portuguesas estavam decididas a transformar Sir Stanley num cadastrado.

Conheci dezenas de jogadores que fumavam, e muito. Alguns até nos intervalos dos jogos. E em segredo, claro. Na sociedade de hoje em dia, o hábito de fumar passou a chamar-se vício e é quase crime. Raros são os lugares públicos onde o velho cigarrinho é autorizado e uma beata atirada para o chão é sancionada em valores bem mais alto do que a multa aplicada a Stanley Matthews. Mas, como diria Fernando Pessoa, no seu Quinto Império, «Eras sobre eras se somem/No tempo que em eras vem», e noutras eras o tabaco não era apenas bem aceite pela maioria quase exclusiva da população mundial como tinha um peso assinalável na vida do futebol.

