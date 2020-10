O carteiro que gostava de pêssegos

Com nome de fidalgo de Cervantes, Félix não resistiu ao chamado do pomar e interrompeu a maratona para roubar fruta.

Tinha nome de fidalgo de desafiar qualquer Cervantes: Félix de la Caridad Carvajal y Soto. Do quilé! Convenhamos. Não é de la Caridad Carvajal y Soto um badameco qualquer. E, no entanto, Félix nasceu na mais absoluta das pobrezas. A miséria do casebre onde viveu a maior parte da sua infância, em Santo Antonio de Los Baños, cerca de trinta quilómetros a sul de Havana, em Cuba, era de fazer inveja ao próprio Job das Escrituras já depois deste ter sido vítima de Satanás e ter perdido as suas sete mil ovelhas, três mil camelos, mil juntas de bois e quinhentas jumentas mais uma caterva de servos muito provavelmente da maior utilidade na lida de tanto gado.

Bem, deixemos Job em paz e vamos a Carvajal que cedo ganhou a alcunha de Andarín pelo seu vício de andar sempre a correr de um lado para o outro como se tivesse sido picado pelo bicho carpinteiro. Na tentativa de contribuir para o orçamento familiar, Félix tornou-se carteiro. Não restam dúvidas que se trata de uma profissão adequada para um bom andarilho a despeito dos sarilhos que os carregadores de sacos de cartas e de erros de ortografia costumam ter tanto com sopeiras como cães de guarda. Também fazia uns biscates como hombre anuncio: colava no peito e nas costas uns reclamos publicitários e desatava a cirandar espalhando a mensagem por todos aqueles que conseguiam pôr-lhe a vista em cima. É aqui que quero chegar: o inquieto indigente de nome aristocrático raramente tinha um tostão no bolso mas ninguém seria capaz de dizer que era um borra-botas

Félix viveu momentos alegres em Santo Antonio de Los Baños porque a alegria fazia parte da sua natureza meio selvagem. Mas nasceu no centro da capital cubana, no dia 18 de março de 1875 num edifício em ruínas na esquina do Melecón com a Calle Águila, no Barrio de Colón, nessa altura ainda Reino de Espanha, pelo que a referência a Cervantes deixa de ser menos deslocada do que possa ter parecido de início. A mãe chegou a vender maçãs para dar de comer aos filhos e parece que as roubava nos quintais dos vizinhos. Era um bom negócio: se não vendesse as maçãs, dava-as aos miúdos e resolvia a questão da única refeição do dia. Carvajal y Soto recebeu nome finório, mas assaltar pomares entrou-lhe no sangue que nada tinha de azul.

