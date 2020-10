Rio quer Santana candidato a Sintra

O SOL apurou que o presidente do PSD pediu a amigos comuns para procurarem saber junto do ex-líder do Aliança se estaria disponível para aceitar o repto dos sociais-democratas e assumir uma candidatura nas próximas autárquicas a uma das principais Câmaras do país. E Pedro Santana Lopes, ao que o SOL também conseguiu confirmar, não fechou a porta a uma candidatura. Sintra, liderada por Basílio Horta com o apoio do PS, é o desafio proposto.

O SOL tentou confrontar Santana Lopes com as informações de fontes da direção social-democrata, mas este mostrou-se sempre indisponível.

Recorde-se que Pedro Santana Lopes conquistou a Câmara da Figueira da Foz (até então um bastião socialista) em 1997 e em 2001 ‘roubou’ a Câmara de Lisboa a João Soares contra todas as expectativas.

Concorrente nas diretas do PSD_contra Rui Rio em 2018, viria a desfiliar-se do partido meses depois para fundar o Aliança, partido pelo qual concorreu a deputado à Assembleia da República nas legislativas de outubro de 2019. Santana não conseguiu ser eleito deputado e viria a abandonar a liderança do novo partido já este ano.